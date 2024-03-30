شكرا لمتابعة خبر عن الأمطار تُغرق الشوارع والسيارات في حي السلام بالمدينة المنورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت المدينة المنورة اليوم الجمعة ، هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول في الشوارع وحصارها للسيارات .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، تضرر حي السلام بالمدينة المنورة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار بشكل كبير ، مما أدى لغرق السيارات .

كما تسببت التجمعات المياه في شوارع المدينة المنورة في شلل الحركة المرورية ، بعد سقوط أمطار غزيرة .

وفي وقت سابق ، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم ، من أمطار غزيرة على المدينة المنورة والحناكية والرايس وينبع تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول و انعدام في مدى الرؤية الأفقية .