تراند اليوم : بالفيديو: أستاذ "تاريخ" يكشف ‏ماذا فعل عمر بن الخطاب مع اليهود بعد دخوله القدس.. وردة فعله عندما رأى النفايات فوق جبل الهيكل

صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ التاريخ والسياسة الدكتور روي كاساغراندا، ماذا فعل عمر بن الخطاب مع اليهود بعد دخوله القدس.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "الليوان" المذاع على قناة "روتانا خليجية": اتجه عمر بن الخطاب إلى رجل كان يهودياً من اليمن واعتنق الإسلام وقال له أريدك أن تجد 80 عائلة وتأتي بهم إلى هنا وتسكنهم في هذه المدينة لأنه يجب أن يكون هناك يهود في القدس".

وأكمل: هذه المدينة مقدسة عند اليهود أيضاً ويجب أن يكون لهم نصيب فيها ثم طلب رؤية جبل الهيكل، فسأله صفر ونيوس "لماذا تريد أن ترى ذلك"، فيرد الخليفة "لأنه مكان مقدس".

وزاد: لقد كان موقع هيكل سليمان الثاني حتى دمره البيزنطيون فأجاب صفر ونيوس "نعم" لكن اليهود لن يتوقفوا عن التمرد استمروا في رشق الجنود البيزنطيين بالحجارة ومحاربتهم وكان يهاجمونهم في الشوارع ويقتلونهم كلما سنحت لهم الفرصة، لذلك دنسنا جبل الهيكل لمعاقبتهم.

ومضى: طلب الخليفة أن يريهم المكان وعندما وصل إلى هناك وجد القمامة في كل مكان على جبل الهيكل، مشيرا: وضعوا النفايات طوال 400 عام فوق جبل الهيكل لتدنيسه وتخريبه.

وتابع: لم يصدق الخليفة ما رأه فبدأ في التقاط القمامة وعندما رأه الجيش العربي الذي كان يتبعه إلى المدينة اندفعوا وبدأوا في تنظيف المدينة جبل الهيكل من القمامة، مبينا: في هذه العملية عثروا على سلسلة وحجر اعتقدوا أنهما كانا من هيكل سليمان الثاني فحافظوا عليهما، وتم التخلص من بقية النفايات.