شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مؤثر لزوجان لا ينجبان لحظة موافقة جمعية الوداد على طلبهم باحتضان طفل..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع تبني طفل يتيم من جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، مشاعر الكثيرين والذي أظهر ردة فعل مؤثرة للزوج والزوجة لحظة احتضانهما طفلة، بعد حرمان سنوات من الإنجاب.

و ظهر المواطن وزوجته يحتضنان الطفل، بلهفة كبيرة فيما بكت الزوجة تعبيراً عن فرحتها، باحتضان الطفلة ،بينما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو داعين الله عز وجل أن يكتب لهما الأجر وأن يعينهما على حمل هذة الأمانة.

وفي السياق ذاته ،علق رئيس جمعية الوداد الخيرية حسين بحري على مقطع احتضان المواطن وزوجته للطفل :” هذه هي اللحظة الأولى فقط ، شوف كيف الزوجة ما تمالكت نفسها من الفرحة وسجدت في الأرض تشكر ربها ” مؤكدا أن الجمعية تقوم بدور كبير في معالجة مشكلة الأسر المحرومة من الإنجاب