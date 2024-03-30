تراند اليوم : الكشف عن الآثار الجانبية للموز.. وكم عدد الثمرات المسموح بتناولها في اليوم؟!

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء هيئة حماية المستهلك الروسية، عن الآثار الجانبية، لفاكهة الموز. وهي:

- الشعور بالجوع والتعب

يخلق تناول الموز شعورا بالشبع، ولكنه لا يدوم طويلا. لأنه يحتوي على نسب منخفضة من الدهون والبروتين، مقابل نسبة عالية من الكربوهيدرات.

زيادة الوزن

تحتوي موزة متوسطة الحجم على 27 غ من الكربوهيدرات، فقد يسبب زيادة الوزن.

زيادة الغازات وانتفاخ البطن

يحتوي الموز على ألياف غذائية قابلة للذوبان، التي مع سكر الكحول الطبيعي الموجود فيه أيضا، تؤثر في عمل الأمعاء مسببة تكون الغازات وانتفاخ البطن.

زيادة البوتاسيوم

الإكثار من عنصر البوتاسيوم يؤثر سلبا على الصحة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

ردود الفعل على بعض الأدوية

ينصح الخبراء بعدم تناول الموز مع مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، التي تستخدم لعلاج قصور القلب والكلى وخفض ضغط الدم، وكذلك مع سبيرونولاكتون المدر للبول. لأن هذه الأدوية تزيد من مستوى البوتاسيوم في الدم.

- كم موزة يمكن تناولها في اليوم؟ وفقا لخبراء هيئة حماية المستهلك، يمكن للشخص أن يتناول في المرة الواحدة موزة واحدة متوسطة الحجم. ولا ينصح بتناول أكثر من 2-3 موزات في اليوم.