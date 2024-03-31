شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تزيل 82 من البسطات الرمضانية العشوائية المخالفة بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة جولات رقابية مكثفة بنطاق حي الجامعة، أسفرت عن إزالة أكثر من 82 بسطة تمارس "البيع العشوائي" والتي تنوعت ما بين الخضروات والملابس و"الخردوات" باستخدام الساحات العامة والشوارع بالنطاق.



وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبد الله مباركي أن الفرق الميدانية واصلت جولاتها المكثّفة لرصد "البسطات الرمضانية"، حيث وقفت على عدد من مواقع الباعة المتجولين المنتشرة داخل نطاق تواجدهم، وتم بموجبه اتخاذ الإجراءات في هذه المناطق التي ينتشر فيها الباعة المتجولين، حيث تم إزالة البسطات كما جرى مصادرة الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية وفق الآلية المتبعة.

واشار إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود للحدّ من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، ومتابعة البسطات المخالفة وإزالتها بشكل مستمر.