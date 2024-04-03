السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في البرازيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جمهورية البرازيل، بحضور القائم بالأعمال بسفارة المملكة في العاصمة برازيليا مشعل بن إبراهيم الشعلان، وتبلغ (5) أطنان من التمور، يستفيد منها أكثر من 20.000 ألف مسلم ومسلمة، حيث ستوزع على المساجد والمراكز الإسلامية في البرازيل.

يذكر أن الوزارة قد باشر منذ بداية شهر رمضان المبارك تنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وإفطار الصائمين في العديد من دول العالم، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها في الخارج بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة.