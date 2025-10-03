سعر اليورو مقابل الين يتمسك بالميل الصاعد-توقعات اليوم 3-10-2025

لا يزال سعر الزوج متأثرا بالضغوط السلبية الناتجة عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع لنلاحظ محاولة تسلله يوم أمس دون الدعم المتمركز عند 197.80 ليواجه بذلك محور المتوسط المتحرك 55 ومن ثم ليرتد مجددا ليستقر فوق الدعم كما هو واضح بالرسم المرفق.

الصمود المتكرر فوق الدعم الحالي سيزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع بتجميعه للعزم الإيجابي استهداف بعض المحطات الإيجابية باندفاعه نحو 198.80 و199.55 على التوالي, أما الانتقال للمسار السلبي فإن ذلك يتطلب تشكيل موجات هابطة قوية ليتجاوز من خلالها للمتوسط المتحرك 55 ومن ثم ليستهدف مستوى 196.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 197.55 و 198.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع