بالصور- من الدراما إلى منصّات الموضة… هاندا أرتشيل تتصدّر غلاف مجلة إيطالية مرموقة

في إنجاز جديد، تصدّرت الممثلة التّركيّة هاندا أرتشيل غلاف مجلة GRAZIA الإيطاليّة لتصبح أوّل ممثّلة تركيّة تحظى بهذا التّكريم، مؤكّدة مكانتها كوجه بارز في ساحة الفنّ والموضة العالميّة.

في حديثها مع المجلّة، كشفت هاندا عن سرّ نجاحها الّذي انطلق من الشّاشة الصغيرة:

“نعم، المسلسلات التّلفزيونيّة مشهورة جدًّا في تركيا ويشاهدها الجميع، من مختلف الأعمار، تمامًا كما في إيطاليا. هي أعمال تجمع الأجيال وتبني مجتمعًا.”

وعن علاقتها بالشّهرة، علّقت قائلة: “أشعر بالمسؤوليّة لا بضغطها. إن قدرتي على التّأثير في حياة النّاس بطريقة ما، وإلهامهم، تمنحني القوّة.”

أمّا في عالم الموضة، فقد وصفت هاندا عشقها للأقراط بأنّها القطعة الأقرب إليها: “حتى لو كانت صغيرة، تمنحني إحساسًا بالاكتفاء، وتضفي إشراقة على عينيّ.”

إلى جانب إنجازها الإعلاميّ، خطفت هاندا الأنظار أيضًا خلال حضورها عرض أزياء “بالمان” لربيع/صيف ٢٠٢٦ ضمن أسبوع الموضة في فرنسا، حيث جلست في الصّفوف الأولى إلى جانب النّجمة المصريّة ياسمين صبري. وقد تصدّرت مقاطع الفيديو الّتي جمعتهما مواقع التّواصل الاجتماعيّ، لتؤكّد مجدّدًا أنّها أيقونة عابرة للحدود. (http://www.instagram.com/p/DPSpp31CBVM/)