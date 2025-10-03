BNB يسجّل أعلى مستوى تاريخي عند 1,111 دولارًا مع ارتفاع مؤشرات الاستخدام

تام شمس - الجمعة 3 أكتوبر 2025 02:45 مساءً - سجّل BNB، الرمز الأصلي لسلسلة BNB Chain وهي بلوكشين من الطبقة الأولى أُنشئت من قبل منصة تداول العملات المشفّرة Binance مستوى قياسيًا جديدًا وسط خطط لترقيات قادمة وزخم عام في السوق.

وصل سعر الرمز إلى 1,111.90 دولارًا لأول مرة يوم الجمعة، بعد أن ارتفع بأكثر من 7.4% خلال 24 ساعة الماضية وقفز بنسبة 17.5% خلال الأسبوع، بحسب بيانات CoinGecko.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد إقبال شركات الخزينة على شراء BNB. فبعد القمة السابقة للعملة في يوليو، أوضح محللون لـCointelegraph أن مشتريات الخزائن إلى جانب عمليات الحرق المنتظمة للرمز كانت من أبرز عوامل دفع السعر، مع بقاء مجال لمزيد من الارتفاع.

توقّع مدير الأصول Standard Chartered في مايو أن يصل الرمز إلى ذروة تبلغ 1,275 دولارًا في عام 2025، استنادًا إلى نموه المتوقع بالتوازي مع بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

كما حقق باقي سوق العملات المشفرة مكاسب يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية بنسبة 1.6% مسجلًا 4.2 تريليون دولار.

مؤشرات BNB Chain تسجل نموًا ملحوظًا

إلى جانب صعود السعر، ارتفعت القيمة المقفلة الإجمالية (TVL) على سلسلة BNB، وكذلك عدد العناوين النشطة وأحجام المعاملات خلال الشهر الماضي، وفق بيانات DefiLlama.

إجمالي القيمة المقفلة، وعدد العناوين النشطة، وأحجام المعاملات على شبكة BNB Chain ارتفعت جميعها خلال الشهر الماضي. المصدر: DefiLlama

ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) بنسبة 2.5% خلال 24 ساعة الماضية ليصل إلى 8.23 مليار دولار، فيما قفز عدد العناوين النشطة الشهر الماضي إلى 73.24 مليون عنوان، وهو أعلى مستوى مسجَّل على الإطلاق. كما بلغت أحجام المعاملات في سبتمبر 4.34 مليون معاملة، لتسجّل ثاني أكبر حجم شهري بعد يونيو.

وجاء هذا النمو بعد أيام فقط من اختراق الحساب الرسمي لسلسلة BNB على منصة X يوم الأربعاء، حيث نشر المخترقون روابط تصيّد تستهدف محافظ العملات المشفرة.

ترقيات قادمة على شبكة BNB

أقرّ المدققون والمطورون العاملون على سلسلة BNB يوم الأربعاء الحد الأدنى الجديد لرسوم الغاز عند 0.05 gwei، وهو ما قالت عنه فرق BNB في منشور على X إنه سيؤدي إلى معاملات أسرع وأرخص للمستخدمين.

"الخطوة التالية أمام المحافظ، ومنصات التداول المركزية (CEXs) ومنصات التداول: اعتماد 0.05 gwei لمواءمة الشبكة والحفاظ على سلسلة BNB كأكثر بيئة جاذبة للنشاط على السلسلة."

وبالنسبة لبقية عام 2025 و2026، أوضحت فرق BNB أنها تخطط لرفع حد غاز الكتلة من 100 مليون إلى مليار، لتلبية الطلب وضمان سلاسة التطبيقات اللامركزية.

كما تهدف في 2026 إلى تطوير بنية بلوكشين قادرة على معالجة 20,000 معاملة في الثانية مع أوقات تأكيد أقل من 150 ملي ثانية. وتشمل الخطط أيضًا: ميزات خصوصية مدمجة، وآلات افتراضية قابلة للترقية، وأدوات أكثر سهولة للمستخدمين.

ترقيتان رئيسيتان في 2025

دخلت ترقية Maxwell حيّز التنفيذ في يونيو، وركزت على إنشاء كتل أسرع، وتحسين تنسيق المدققين، وتعزيز أداء الشبكة، مما أثار حينها تكهنات حول قرب انطلاقة سعرية.

أما الهارد فورك Lorentz، فقد انطلق في أبريل، وقلّص من أزمنة الكتل مع إدخال تحسينات على شبكات المدققين، بهدف جعل السلسلة أكثر ملاءمة للتطبيقات الحساسة للتأخير.