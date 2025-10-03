الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يحاول الصمود فوق الدعم-توقعات اليوم 3-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-03 09:51AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر الزوج متأثرا بالضغوط السلبية الناتجة عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع لنلاحظ محاولة تسلله يوم أمس دون الدعم المتمركز عند 197.80 ليواجه بذلك محور المتوسط المتحرك 55 ومن ثم ليرتد مجددا ليستقر فوق الدعم كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

الصمود المتكرر فوق الدعم الحالي سيزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع بتجميعه للعزم الإيجابي استهداف بعض المحطات الإيجابية باندفاعه نحو 198.80 و199.55 على التوالي, أما الانتقال للمسار السلبي فإن ذلك يتطلب تشكيل موجات هابطة قوية ليتجاوز من خلالها للمتوسط المتحرك 55 ومن ثم ليستهدف مستوى 196.30.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 197.55 و 198.80 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

