السعودية | بلدية وادي الدواسر تتجاوب مع “الخليج 365” حول مشروع “النويعمة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وادي الدواسر – فالح الدوسري

أوضح رئيس بلدية وادي الدواسر المهندس حمد بن سالم آل مخلص في تعليق على مانشرته صحيفة “الخليج 365” حول خبر بعنوان “سوق النويعمة بوادي الدواسر، بطئ إنجاز شركة الصرف وضعف الأداء يسيئ للمواطنين” أن المشروع تابع للشركة الوطنية للمياه بالمحافظة؛ مشيراً إلى أن المختصين في بلدية المحافظة باشروا الموقع واتضح مخالفة مقاول المشروع بالنويعمة، مما دعا المختصين لفرض غرامة مالية بحق الشركة.