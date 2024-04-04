السعودية | سفرة الثريا: مأدبةٌ رمضانيةٌ غنيةٌ بأشهى المأكولاتِ السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

جمعت “سفرة الثريا” العوائل والأفراد تحت سقف واحد لتجربة إفطار وسحور رمضاني متكامل؛ لتُشكل خيارًا مميزاً لمختلف الفئات المجتمعية، وذلك ضمن فعاليات موسم رمضان 1445 الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت شعار “أنورت ليالينا” في عددٍ من المدن، ويمكن الحجز لهذه الفعالية على الرابط.

https://webook.com/en/zones/ga-tickets-ramadan-season-riyadh

وتُقدم “سفرة الثريا” أطعمة مختلفة تعكس مظهرًا اجتماعيًا مميزًا في رمضان، وخوض تجربة فريدة من نوعها، حيث تقدم السفرة الممتدة التي تجمع أفراد العائلة حولها تجربة قائمة طعام فريدة تعكس ثراء وتنوع المطبخ السعودي، وتهدف إلى إحياء العادات الاجتماعية الرمضانية.

وتشهد “سفرة الثريا” إقبال عال من الزوار لخوض تجربة جديدة من الأطعمة المعدة على أيدي طهاة مختصين في هذا المجال، ليلتقي الحضور بباقي الزوار على نفس الطاولة وتجربة الإفطار والسحور، مما يتيح لهم فرصة مشاركة الحديث على طاولة واحدة مع مختلف الزوار.

وتواصل فعاليات “موسم رمضان” جذب الزوار في جميع مناطق المملكة لخوض تجربة ثقافية مثرية تمزج الماضي بالحاضر، وبأسلوب مبتكر صُممت الفعاليات لتحيي العادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية المتعارف عليها لدى المجتمع منذ القِدم.

وتحت شعار “أنورت ليالينا” تبرز الفعاليات المتنوعة والموجهة لجميع أفراد الأسرة قيم شهر الخير وبطريقة مستحدثة رُبطت بعمق الثقافة السعودية، وتاريخ وأصالة الأماكن وشعبيتها.