شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": هطول أمطار متفاوتة في 6 مناطق.. والرياض تسجل أعلى كمية والان نبدء بالتفاصيل

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أمطار متفرقة

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ29.8 ملم في الخروعية – القويعية، وذلك ضمن 6 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح الخميس 04 إبريل 2024.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 40 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء 3 إبريل حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الخميس 4 إبريل 2024، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، نجران).وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في القويعية 8.1 ملم، وفي حي القدس سجلت 13.0 ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة 28.3 ملم في الشفا - الطائف، و5.4 ملم في الهدا، وفي منطقة القصيم سجلت عنيزة 10.8 ملم، وفي ضرية 5.7 ملم.وبيّن التقرير تسجيل المنطقة الشرقية 3.8 ملم في الأحساء، بينما سجلت منطقة عسير 1.6 ملم في تنومة، و1.2ملم المضة - ضريب، فيما سجلت منطقة نجران 5.0 ملم في ثار، و3.8 ملم في مطار شرورة.