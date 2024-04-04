تراند اليوم : تفاصيل المادة 75 من نظام المرور بشأن تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ

صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الداخلية بعض تفاصيل المادة 75 من نظام المرور ، وموعد سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ.

وأوضحت أن موعد بدء سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة بالمادة (75) من نظام المرور، سيكون بعد انتهاء المهلة المحددة للاستفادة منه.

وأشارت إلى إلزام المخالف وفق الإجراءات النظامية بسداد غرامة المخالفة التي لا يقوم بسدادها بعد انقضاء مهل السداد الواردة بنص المادة (75) من نظام المرور.

وقالت أن هناك مهلة (30) يومًا للاعتراض على المخالفة و(15) يومًا للسداد وإذا رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى يمكنه التقدم بطلب منح مهلة (90) يومًا، حيث يمكن طلب المهلة عن طريق الدخول عبر منصة أبشر والتقدم بطلب مهلة (90) يومًا.

وأوضحت أنه بعد انقضاء مهلة (15) يومًا للسداد دون سداد قيمة غرامة المخالفة ودون طلب مهلة (90) يومًا سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف.

وأكدت أنه إذا انتهت مهلة (90) يومًا دون سداد قيمة غرامة المخالفة سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ المخالف.