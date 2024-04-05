شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنفذ 2588 منشطًا دعويًا خلال رمضان في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد، 2588 منشطًا دعويًا خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في جوامع ومساجد مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وعبر البث المباشر.
وشملت المحاضرات والدروس عدداً من المواضيع الشرعية حول طاعة ولاة الأمر، وأحكام الصيام في شهر رمضان المبارك، وكذلك فضائل العشر الأواخر، وليلة القدر، والاعتكاف.
كما نفذ الفرع 56 منشطًا دعويًا تضمنت سلسلة من الكلمات الدعوية لمبادرة ”السعودية الخضراء“، ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق مبادرة ”السعودية الخضراء“؛ بهدف توعية المجتمع بأهمية التشجير وفضله بالإسلام، والمساهمة في تحسين جودة البيئة والحياة.
من جانب آخر، أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية بالجهود التي يبذلها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم هذه المناشط الدعوية، مؤكدين على أهمية هذه المناشط في نشر الوعي الديني والثقافي بين أفراد المجتمع.
وأكدوا أن هذه المناشط تُسهم في تعزيز القيم الإسلامية النبيلة، وتُعزز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.
أهم المناشط والدروستنوعت المناشط بين 1157 درسًا، و282 كلمة وعظية، و159 محاضرة، و48 برنامجًا علميًا، بالإضافة إلى 3 ندوات، و647 بروشوراً، و236 مقطعًا مرئيًا.
وشملت المحاضرات والدروس عدداً من المواضيع الشرعية حول طاعة ولاة الأمر، وأحكام الصيام في شهر رمضان المبارك، وكذلك فضائل العشر الأواخر، وليلة القدر، والاعتكاف.
كما نفذ الفرع 56 منشطًا دعويًا تضمنت سلسلة من الكلمات الدعوية لمبادرة ”السعودية الخضراء“، ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق مبادرة ”السعودية الخضراء“؛ بهدف توعية المجتمع بأهمية التشجير وفضله بالإسلام، والمساهمة في تحسين جودة البيئة والحياة.
توعية الناس بأمور الدينويأتي تنظيم هذه المناشط في إطار الجهود التي ينفذها الفرع؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على طلب العلم النافع.
من جانب آخر، أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية بالجهود التي يبذلها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم هذه المناشط الدعوية، مؤكدين على أهمية هذه المناشط في نشر الوعي الديني والثقافي بين أفراد المجتمع.
وأكدوا أن هذه المناشط تُسهم في تعزيز القيم الإسلامية النبيلة، وتُعزز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.