شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" بالرياض تجهز 3510 جوامع ومصليات لصلاة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، تهيئة وتجهيز 3510 جوامع ومصليات في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.

وأوضح مدير عام الفرع عبدالله بن نشاط السبيعي، أن الفرع حرص منذ وقت مبكر على جاهزية جميع الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين.

وذلك من خلال القيام بجولات تفقدية ميدانية، وصيانة وتنظيف وتبخير وتوفير الاحتياجات الخاصة بجميع الجوامع والمصليات في المنطقة، وكذلك التأكد من سلامة الإضاءة والتكييف.