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بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق التمرين الجوي المختلط المحارب "إنيوخوس 2024"

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انطلق في مركز الحرب الجوي بقاعدة أندرافيدا الجوية في اليونان، التمرين الجوي المختلط المحارب "إنيوخوس 2024"، بمشاركة القوات الجوية الملكية ، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد قائد المجموعة المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عبدالعزيز بن مساعد الحربي، أن القوات الجوية تشارك بمنظومة طائرات "تايفون" بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.
وأشار إلى التحضيرات التي سبقت التمرين خلال الأشهر الماضية للاستفادة القصوى من مخرجاته لكامل الأطقم.

انطلاق التمرين الجوي المختلط المحارب إنيوخوس 2024 - واس

مستوى الجاهزية والكفاءة القتاليةوأوضح المقدم الطيار الركن الحربي أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية لمنسوبي القوات الجوية المشاركين، وتأهيلهم لتنفيذ المهام المناطة بهم.
بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ المهام بعيدًا عن القواعد الرئيسية، واكتساب الخبرات من خلال الطيران في بيئة وطبوغرافيا مغايرة ووجود أنظمة وقدرات مختلفة.
وأكد أنه سيجري تنفيذ العديد من العمليات الجوية القتالية المتنوعة، ومشاركة خلايا التخطيط، وقيادة المهام والحملات الجوية، وتنفيذ مهام الاستخبارات والسيطرة الجوية الأمامية في أثناء عمليات الإسناد الجوي القريب.
انطلاق التمرين الجوي المختلط المحارب إنيوخوس 2024 - واس

انطلاق التمرين الجوي المختلط المحارب إنيوخوس 2024 - واس
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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