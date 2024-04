شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. موعد صلاة عيد الفطر 1445هـ في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

#انفوجرافيك |



موعد صلاة عيد الفطر في مناطق السعودية

بعد وقت قليل، يسعد المواطنون والمقيمون في المملكة بالذهاب إلى المساجد والساحات المخصصة لقضاء صلاة العيد وإظهار شعيرة تحمل جميع معاني البهجة والسرور، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.وفي هذا الإطار يبحث الكثيرون عن مواعيد ومواقيت صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية لعام 1445هـ.وسيكون وقت إقامة صلاة العيد كما أعلنتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكةوترصد "اليوم" خلال السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر في مناطق السعودية على النحو التالي: -موعد صلاة العيد في الشرقيةالدمام: الساعة 5:35 صباحًاموعد صلاة العيد في الرياضالرياض: الساعة 5:50 صباحًاموعد صلاة العيد في نجراننجران: الساعة 6:05 صباحًاموعد صلاة العيد في الباحةالباحة: الساعة 6:14 صباحًاموعد صلاة العيد في سكاكاسكاكا: الساعة 6:12 صباحًا.موعد صلاة العيد في المدينة المنورةالمدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحًاموعد صلاة العيد في مكة المكرمةمكة المكرمة: الساعة 6:20 صباحًاموعد صلاة العيد في بريدةبريدة: الساعة 6:00 صباحًاموعد صلاة العيد في أبهاأبها: الساعة 6:11 صباحًاموعد صلاة العيد في تبوكتبوك: الساعة 6:28 صباحًاموعد صلاة العيد في حائلحائل: الساعة 6:08 صباحًاموعد صلاة العيد في عرعرعرعر: الساعة 6:08 صباحًاموعد صلاة العيد في جيزانجيزان: الساعة 6:12 صباحًا