بالتفاصيل.. موعد صلاة عيد الفطر 1445هـ في مناطق المملكة

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#انفوجرافيك |



أوقات صلاة #عيد_الفطر المبارك في مدن المملكة لعام 1445هـ ، علماً بأن وقت إقامتها بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكة. pic.twitter.com/ftQ7dKmxz2