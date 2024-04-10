شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. موعد صلاة عيد الفطر 1445هـ في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعد وقت قليل، يسعد المواطنون والمقيمون في المملكة بالذهاب إلى المساجد والساحات المخصصة لقضاء صلاة العيد وإظهار شعيرة تحمل جميع معاني البهجة والسرور، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.
وفي هذا الإطار يبحث الكثيرون عن مواعيد ومواقيت صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية لعام 1445هـ.
وترصد "اليوم" خلال السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر في مناطق السعودية على النحو التالي: -
موعد صلاة العيد في الشرقية
الدمام: الساعة 5:35 صباحًا.
موعد صلاة العيد في الرياض
الرياض: الساعة 5:50 صباحًا.
موعد صلاة العيد في نجران
نجران: الساعة 6:05 صباحًا.
موعد صلاة العيد في الباحة
الباحة: الساعة 6:14 صباحًا.
موعد صلاة العيد في سكاكا
سكاكا: الساعة 6:12 صباحًا.
موعد صلاة العيد في المدينة المنورة
المدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحًا. This is a Twitter Status |
أوقات صلاة This is a Twitter Status المبارك في مدن المملكة لعام 1445هـ ، علماً بأن وقت إقامتها بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكة. This is a Twitter Status— وزارة الشؤون الإسلامية(@Saudi_Moia)
موعد صلاة العيد في مكة المكرمة
مكة المكرمة: الساعة 6:20 صباحًا.
موعد صلاة العيد في بريدة
بريدة: الساعة 6:00 صباحًا.
موعد صلاة العيد في أبها
أبها: الساعة 6:11 صباحًا.
موعد صلاة العيد في تبوك
تبوك: الساعة 6:28 صباحًا.
موعد صلاة العيد في حائل
حائل: الساعة 6:08 صباحًا.
موعد صلاة العيد في عرعر
عرعر: الساعة 6:08 صباحًا.
موعد صلاة العيد في جيزان
جيزان: الساعة 6:12 صباحًا.
وفي هذا الإطار يبحث الكثيرون عن مواعيد ومواقيت صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية لعام 1445هـ.
موعد صلاة عيد الفطر في السعوديةوسيكون وقت إقامة صلاة العيد كما أعلنتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكة.
وترصد "اليوم" خلال السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر في مناطق السعودية على النحو التالي: -
موعد صلاة العيد في الشرقية
الدمام: الساعة 5:35 صباحًا.
موعد صلاة العيد في الرياض
الرياض: الساعة 5:50 صباحًا.
موعد صلاة العيد في نجران
نجران: الساعة 6:05 صباحًا.
موعد صلاة العيد في الباحة
الباحة: الساعة 6:14 صباحًا.
موعد صلاة العيد في سكاكا
سكاكا: الساعة 6:12 صباحًا.
موعد صلاة العيد في المدينة المنورة
المدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحًا. This is a Twitter Status |
أوقات صلاة This is a Twitter Status المبارك في مدن المملكة لعام 1445هـ ، علماً بأن وقت إقامتها بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكة. This is a Twitter Status— وزارة الشؤون الإسلامية(@Saudi_Moia)
#انفوجرافيك |— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) April 9, 2024
أوقات صلاة #عيد_الفطر المبارك في مدن المملكة لعام 1445هـ ، علماً بأن وقت إقامتها بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكة. pic.twitter.com/ftQ7dKmxz2
موعد صلاة عيد الفطر في مناطق السعودية
موعد صلاة العيد في مكة المكرمة
مكة المكرمة: الساعة 6:20 صباحًا.
موعد صلاة العيد في بريدة
بريدة: الساعة 6:00 صباحًا.
موعد صلاة العيد في أبها
أبها: الساعة 6:11 صباحًا.
موعد صلاة العيد في تبوك
تبوك: الساعة 6:28 صباحًا.
موعد صلاة العيد في حائل
حائل: الساعة 6:08 صباحًا.
موعد صلاة العيد في عرعر
عرعر: الساعة 6:08 صباحًا.
موعد صلاة العيد في جيزان
جيزان: الساعة 6:12 صباحًا.