"السديس": تقدير أئمة الحرمين والعلماء منهج ولاة أمر بلادنا المباركة

رئاسة الشؤون الدينية تسخر كل الإمكانيات لـ #صلاة_الجمعة في #الحرمين_الشريفين و"السديس" يوجه القيادات الدينية بضرورة تعزيز تجربة اثراء القاصدين والزائرين في #يوم_الجمعة للمزيد | https://t.co/epqugtPk5v #اليوم @PRAGOVSA pic.twitter.com/LwgRqH0ZhK

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية