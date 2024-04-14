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سكاكا.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في محطة وقود وإصابة شخص

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نجح الدفاع المدني بسكاكا في إخماد حريق نشب في محطة وقود.
وأسفر الحريق عن إصابة شخص. This is a Twitter Status بسكاكا يخمد حريقًا في محطة وقود، نتج عنه إصابة شخص. This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)

مكافحة الحرائق

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، أكدت أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل والمنشآت، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، لتفادي وقوع أي حادث وتعجيل عمليات الإخلاء.
وأوضحت أن أهمية كاشف الدخان تكمن في التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر، وتسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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