شكرا لقرائتكم خبر عن سكاكا.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في محطة وقود وإصابة شخص والان نبدء بالتفاصيل

#الدفاع_المدني بسكاكا يخمد حريقًا في محطة وقود، نتج عنه إصابة شخص. pic.twitter.com/DHrOI3kfMp — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 13, 2024

مكافحة الحرائق

الدمام - شريف احمد - نجح الدفاع المدني بسكاكا في إخماد حريق نشب في محطة وقود.وأسفر الحريق عن إصابة شخص. This is a Twitter Status بسكاكا يخمد حريقًا في محطة وقود، نتج عنه إصابة شخص. This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)كانت المديرية العامة للدفاع المدني، أكدت أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل والمنشآت، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، لتفادي وقوع أي حادث وتعجيل عمليات الإخلاء.وأوضحت أن أهمية كاشف الدخان تكمن في التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر، وتسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق.للمزيد عن نصائح مكافحة الحرائق اضغط هنا.