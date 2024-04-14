السعودية | “تعليم محايل عسير” يدعو مرشحي الوظائف التعليمية إلى الحضور لمطابقة الوثائق والمقابلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – عمر آل قايد

رحّبت إدارة تعليم محايل عسير بالمرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية التعاقدية، داعية الجميع إلى الحضور لمطابقة الوثائق وإجراء المقابلات الشخصية، وفق الخطة الزمنية المرفقة.

وطالبت الإدارة بإحضار أصول المستندات التالية لمطابقتها وإجراء المقابلات الشخصية التي تشمل “الهوية الوطنية ووثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والرخصة المهنية”، إضافة إلى شهادة معادلة خريجي الجامعات من خارج المملكة وترجمة السجل الأكاديمي – الوثيقة في حال كان أحدهما بغير اللغة العربية.