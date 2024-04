شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحذر من خطورة التصعيد العسكري على أمن المنطقة واستقراراها والان نبدء بالتفاصيل

مخاطر إنفجار الأوضاع

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وشددت على خطورة انعكاساته على أمنها واستقراراها.وللمملكة موقف ثابت من مستجدات الأحداث في المنطقة، إذ دعت الأطراف كافة إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، ووقف التصعيد العسكري، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.وحذرت المملكة بشكل متكرر من مخاطر إنفجار الأوضاع في المنطقة، نتيجة استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة، وتبعاته التي أدت إلى توسيع نطاق الأعمال العدائية، وتهديد أمن واستقرار المنطقة. تدعو الأطراف كافة للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب وطالبت المملكة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لا سيّما في منطقة الشرق الأوسط؛ منعًا لتفاقم الأزمة، ولما يمكن أن يترتب عليها من عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها في ضوء أهمية المنطقة وحساسيتها للسلم والأمن العالمي.