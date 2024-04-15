شكرا لقرائتكم خبر «رافد» تدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت شركة تطوير لخدمات النقل «رافد» - الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي - أولياء أمور الطلبة إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكرا في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1446هـ عبر نظام نور الوزاري: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx، قبل انتهاء فترة التسجيل والذي سيغلق الاثنين الموافق 10 يونيو 2024م، مشددة على محدودية السعة المقعدية لحافلات النقل المدرسي.

وأوضحت الشركة أن سبب فتح التسجيل المبكر في خدمة النقل المدرسي للتخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين والتي ستسهم في انتظام أسطول النقل المدرسي في الأسبوع الدراسي الأول، مبينة أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة؛ حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.

وأشارت إلى أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل، مبينة أن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، تم إعفاؤهم من أجور التسجيل.