تراند اليوم : الجيش الإيراني يحذر إسرائيل من رد عاصف على أي عدوان ترتكبه

صحيفة الخليج 365: حذر قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي من أن القوات المسلحة "سترد ردا عاصفا على أي عدوان من جانب العدو أو انتهاك لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأراضيها وأمنها".

وقال اللواء عبد الرحيم موسوي في رسالته: "الأعمال الدفاعية المذهلة للجيش والقوات المسلحة أدت إلى تعزيز قوة الردع الإيرانية، والعالم كله يعلم بأن القوات المسلحة الإيرانية سترد "ردا عاصفا" على أي عدوان من جانب العدو أو انتهاك لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأراضيها وأمنها"، وفق "إرنا".

وأكمل: "ما نتج عن العملية المجيدة الأخيرة من رد حاسم على العدوان الواضح للعدو الخبيث والصهيوني الغاصب، والتي أدت إلى إسعاد قلوب الشعوب المضطهدة، وخاصة الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم، ما هو إلا جزء بسيط من قدرات القوات المسلحة وإرادتها القوية والتي أفرحت أصدقاء إيران وذلت أعداء الإنسانية".

الجدير بالذكر أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة، ستقابل بردّ أشدّ وأكثر حزما.