شكرا لقرائتكم خبر إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام احترازيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى الإغلاق احترازيا لسلامة قائدي السيارات سالكي الطريق، وسيتم فتح الأنفاق حال استقرت حالة الطقس.
ودعت أمانة المنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين لأخذ الحذر والحيطة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حفاظا على سلامة الجميع، والإبلاغ عن أي طارئ عبر مركز البلاغات 940.
من جهة أخرى، نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال رمضان 820 جولة رقابية بمحافظة النعيرية، تم خلالها رصد 63 مخالفة، وإنذار 223 منشأة.
وشملت الجولات الرقابية للأمانة: المنشآت التجارية والغذائية، والمطابخ والمطاعم، لكل الاشتراطات الصحية، وذلك وفق خطة شاملة على مستوى المحافظة.
فيما رفعت الأمانة 7500 م3 من الأنقاض والمخلفات بمداخل وميادين وأحياء المحافظة، وأزالت 2500 م3 من الرمال، ورفعت 4700 طن من النفايات المنزلية، واستبدلت 580 من حاويات وبراميل النفايات.
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