لفّ الحزن أروقة مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بعد رحيل الشيخ إسماعيل الزعيم، الملقب بـ “أبو السباع” -سوري الجنسية- عن عمر ناهز الـ 96 عاماً، تاركاً إرثاً من الكرم والعطاء امتد لأكثر من أربعة عقود في المدينة المنورة.

وُلد “أبو السباع” -يرحمه الله- في مدينة حماه بسوريا، قبل أن يُقرّر الانتقال للإقامة في المدينة المنورة منذ أكثر من 50 عاماً.

وخلال تلك الفترة، حفر “أبو السباع” اسمه في ذاكرة المدينة المنورة من خلال عمله الخيري المُتميز، حيث اعتاد على توزيع الشاي والقهوة على الزوّار بشكلٍ مجاني كل يومٍ دون مللٍ أو كللٍ، مُتخذاً موقعه بالقرب من مسجد قباء.

ولم يقتصر عطاء “أبو السباع” على توزيع المشروبات الساخنة، بل كان يُساعد المحتاجين ويُقدم لهم المساعدة بكل ما يملك من إمكانيات.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور “أبو السباع” ومقاطع فيديو توثق كرمه وعطاءه، معبّرة عن حزنها لرحيله ومُشيدةً بِمَنْاقِبهِ وأخلاقهِ الحميدة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: وفاة السوري أبو السباع الذي عُرف بتوزيع الشاي والقهوة على الزوّار بالمدينة لأكثر من أربعة عقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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