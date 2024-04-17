شكرا لقرائتكم خبر عن براءة اختراع لعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في مجال" الهجمات السيبرانية" والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام