تراند اليوم : بالفيديو .. سعود الصرامي :تأجيل مباراة الهلال إهانة كبيرة للأهلي وإدارته

صحيفة الخليج 365: قال المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي، أن تأجيل مباراة الهلال إهانة كبيرة للأهلي وإدارته.

وأضاف الصرامي خلال مداخلة عبر برنامج ملاعب مع الإعلامي فيصل الجفن:" مثل ما قال أبو سلطان وصلنا للعالمية بالكلام وليس بالفعل، النصر كان مشدد على ان تؤجل مباراته مع الاتفاق 24 ساعة، والهلال لم يطلب تأجيل مباراته مع الأهلي".

وتابع الصرامي:" النصر وضح في البيان، والاتحاد نفس الشيء مع ضمك، قال عندي مباراة كأس عالم وأريد تأجيل المباراة مع ضمك، ولم يحدث الأمر مع الاتحاد وخسر أمام ضمك".

وأوضح :" نفس الشيء حصل مع الأهلي، فهو متضرر بشكل كبير، فالناس هذي ترى إن كرامتها إنجرحت بشكل كامل ومتعمد، والروايات الرسمية اللي كشفها النادي الأهلي وكشفها رئيس النادي أمس، يقول ياخي ما شافونا، كنا نتفاوض معهم ونرفض مبدأ التأجيل، لما اللجنة اقتنعوا أنه لا مجال لمفاوضة الأهلي لتأجيل المباراة لو لدقيقة واحدة، راحوا أجلوها بدون العودة للنادي الأهلي".

وأضاف:" العام الماضي رئيس نادي الفيحاء قال جاني إيميل مع إني رافض تأجيل مباراة الهلال والفيحاء، وفيه ناس مستفيدين من القضية عشان كذا يحرفون الكلام، يعني يقولوا سطوة الهلال على الأندية هذا العام هي اللي خلتهم يسوون هذه البيانات، وهذا غير صحيح لأنها سطوة فنية".