شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة التستر التجاري" ينفذ 12 ألف زيارة تفتيشية خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات المخالفين

الدمام - شريف احمد - نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 12 ألفًا و229 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من العام 2024.واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.وشملت الزيارات أنشطة المطاعم مع الخدمة، والمقاولات العامة والبناء، وخدمات وإصلاح السيارات، البيع بالتجزئة، والسفر، والسياحة، التفصيل والخياطة الرجالية، الصيدليات وغيرها.وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط 248 حالة اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات.وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.