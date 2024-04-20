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تراند اليوم : التويجري يسأل "نائب رئيس الأهلي السابق " الهلاليين لا يحبون ابنك وليد ليش.. هل تعرف ؟.. شاهد رد الأخير

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صحيفة الخليج 365: كشف عبد الرزاق معاذ، نائب رئيس الأهلي السابق ، خلال لقاء مع برنامج " ركلة الترجيح" ، عن سبب هبوط نادي الأهلي ، مؤكدا على تأييده لقرار نجله " وليد معاذ " رئيس الأهلي بشأن قضية "كنو" .

وقال الرزاق : أعتقد أن معظم القرارات التي تم أتخاذها بفترة ماجد النفيعي وموسى المحياني ، ما جانا بها الصواب إطلاقا وهي التي تسببت في الهبوط ، وهذا معتقدي ، مٌضيفا: أنا كأهلاوي إنسان خاض تجربة وما وفق فيها ما أجازف بفرصة أخرى .

وسأله الإعلامي ماجد التويجري مقدم البرنامج قائلا " إبنك وليد الهلاليين لا يحبونه ليش .. هل تعرف ذلك ؟ .. فأجابه عبدالرزاق " أعرف هذا .. ويٌقال أنه حابى النصر على حساب الهلال في موضوع اللاعب " كنو" وهذا غير صحيح .

وواصل: كنت دائما أتحدث معه وأقول له الأمانة هي تاريخك .. وإن كنت مكانه كنت أتخذت نفس الإجراء .

واستطرد: أول مرة أسمع أن الأهلي سبب في حرمان الهلال من انضمام إلى فريقه .

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