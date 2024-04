شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان من "تعليم تبوك" في أعلى تصنيفات "الموهوبون العرب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تصنيفات متقدمة على مستوى الوطن العربي في مبادرة "الموهوبون العرب" في دورتها الثالثة، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، لاكتشاف ورعاية وتمكين المواهب العربية الشابة، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وحصلت الطالبة قمر زايد العطوي على تصنيف "واعد بالموهبة"، فيما حصل الطالب معاذ خالد سخيلي على تصنيف "موهبة استثنائية"، الذي يُعد أعلى تصنيف في المسابقة.

وكانت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، أعلنتا نتائج الدورة الحالية من مبادرة "الموهوبون العرب"، الهادفة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم واحتضانهم في العالم العربي، ونشر الوعي عن الموهوبين، للإسهام في بناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة ورعايتهم من أجل مستقبل زاهر.