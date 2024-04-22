السعودية | الأمن البيئي في منتدى الخليج 365 المحمية الطبيعية (حِمى) بمدينة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي بجناح تعريفي وتوعوي، لتعزيز أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وحفظ الموارد الطبيعية، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وذلك في منتدى الخليج 365 المحمية الطبيعية (حِمى)، الذي ينظمة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية خلال الفترة ( 21 – 23 أبريل 2024م) بمدينة الرياض، وافتتحه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي.

وتستعرض القوات لزوار الجناح، الآليات المستخدمة في حماية ومراقبة المتنزهات والأماكن الوعرة والأودية والجبال والمحميات، والمهام والمسؤوليات الميدانية المنوطة بها ومناطق انتشارها في المملكة، ودورها في الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية لحماية الحياة الفطرية، وتقديم عروض توعوية وتثقيفية.