بالفيديو.. خبير تغذية يكشف عن 3 أنواع من الطعام..ويحذر : "هذا النوع أخطرها"

موقع الخليج 365: قال الدكتور محمد الأحمدي، خبير التغذية، إن الطعام المُعالج هو الموجود في المطاعم السريعة والثلاجات، ويُعتبر خطيرًا لاحتوائه على الدهون وغيره من المواد.

3 أنواع

وأضاف في لقاء على القناة السعودية: هناك 3 أنواع من الطعام الأول حقيقي وهو مليء بالفيتامينات والمعادن وغيرها والثاني وهو المعالج "الموجود في المطاعم السريعة مثل البطاطس المقلية وهو خطير لأن فيه دهون".

فائق المعالجة

وتابع: أما النوع الثالث فهو الطعام فائق المعالجة ويتم إضافة مواد كثيرة إليه تصل إلى 40 أو 50 مادة ويعطيك في النهاية منتج شبيه بالبطاطس، وهذا أخطر نوع.

الدقيق الأبيض

وأشار إلى أن مصطلح" الطعام فائق المعالجة " لم يظهر إلا في عام2010 أي قبل 15 سنة فقط، مضيفا: "كنا دائما نقول انتبهوا من الطعام المعالج مثل الدقيق الأبيض والبطاطس الفريز إلى انتبهوا من الطعام فائق المعالجة".

علماء الكيمياء

واستكمل: " علماء الكيمياء نجحوا في صناعة منتجات غذائية لا تقاوم تأخذ نفس نكهة المنتج الأصلي لكنها بمنتجات معالجة ومضرة بالجسم".