الكشف عن البنود التي لم تقبلها حركة حماس في خطة ترامب بشأن غزة

موقع الخليج 365: كشفت حركة حماس ردها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا للسلام في غزة، ما أثار تساؤلات حول البنود التي وافقت عليها وتلك التي رفضتها.

وتضمن رد الحركة موافقة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين، لكنها رفضت نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي المرحلي، مؤكدة تمسكها بانسحاب فوري وكامل قبل أي ترتيبات سياسية.

جدير بالذكر أن خطة ترامب تنص على وقف فوري لإطلاق النار وتبادل كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي مرحلي من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.