شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تضم تصنيفات المدارس في حركة نقل مديريها ووكلائها والان نبدء بالتفاصيل

الارتقاء بمستوى التعليم

التعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة للتحسين.

تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية.

وضع خطط تشغيلية مكتملة العناصر وفق أهداف تطويرية محددة.

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن إدراج تصنيفات المدارس ضمن معايير حركة النقل الداخلي لمديري ووكلاء المدارس، وذلك في إطار سعيها لاختيار أفضل العناصر القيادية لقيادة دفة العملية التعليمية وتحقيق التميز المنشود.وتشمل معايير التصنيف الجديدة كلاً من: تصنيف المدرسة في التقويم المدرسي. التصنيف العام للمدرسة في نواتج التعلم.وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز التنافس الإيجابي بين المديرين والوكلاء، وتحفيزهم على بذل أقصى جهودهم للارتقاء بمستوى أداء مدارسهم وتحقيق أفضل النتائج التعليمية.وأكدت الوزارة على أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير منظومة التعليم وتحقيق التميز في مخرجاته، من خلال تمكين المدارس من تطوير قدراتها وتعزيز كفاءتها وفق منهجية واضحة، وذلك من خلال:وتقوم هيئة تقويم التعليم حاليًا بتصنيف المدارس بشكل شامل على أربع فئات هي: «التميز - التقدم - الانطلاق - التهيئة». ويهدف هذا التصنيف إلى تمكين كل مدرسة من تحديد موقعها الحالي وتحديد مسار تطويرها المستقبلي.