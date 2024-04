شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. الدفاع المدني يباشر حادث انهيار جزئي لجدار مبنى سكني تسبب بإصابتان والان نبدء بالتفاصيل

#الدفاع_المدني بالطائف يباشر حادث انهيار جزئي لجدار مبنى سكني، نتج عنه إصابتان. pic.twitter.com/ECex9OhH3B — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 22, 2024

