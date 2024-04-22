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الطائف.. الدفاع المدني يباشر حادث انهيار جزئي لجدار مبنى سكني تسبب بإصابتان

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - الدفاع المدني بالطائف يباشر حادث انهيار جزئي لجدار مبنى سكني، نتج عنه إصابتان. This is a Twitter Status بالطائف يباشر حادث انهيار جزئي لجدار مبنى سكني، نتج عنه إصابتان. This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
MO Nasa

MO Nasa

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