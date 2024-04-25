تراند اليوم : بالفيديو.. فهد الهريفي يبكي على الهواء.. ويكشف عن تعرضه لموقف مهين من قبل عيد الصغير داخل مكتبه

صحيفة الخليج 365: دخل لاعب المنتخب الوطني السابق فهد الهريفي في نوبة بكاء على الهواء بعد تذكره لموقف له مع عيد الصغير بمكتبه.

موقف مهين

وخلال لقاءه في بودكاست "المواجهة مع البكيري" فوجئ المتابعين بدخوله في نوبة بكاء بعد تذكره ذلك الموقف المُهين له (على حد تعبيره).

وأشار إلى أن ما حدث هو عند ذهابه في أحد المرات إلى التمرين قيل له لا تدخل التمرين إلا بعد دخولك لعيد الصغير.

المكتب

وقال: "أنا دائما أتحاشى هذا الرجل وتخيل عندما أدخل للمكتب عند فتح الباب، هو بوجهك وأنت مُجبر أنك تروحله ما بيدك وعندما فتحت المكتب عليه ونظرت إليه، فرفع رجله الإثنين في وجهي بطريقة مُهينة.

التمرين

وأضاف: "قال لي وين خطاب الاعتزال؟.. قلت له أنا محترف أنا ما راح أسوي خطاب أعتزال فرد عليّ ما تتمرن، قلت راح أتمرن غصب عن اللي تبغاه وإذا لديك مشكلة معي اعطني خطاب به، وعند تمريني جاء إليّ قالي هذا الجير (خط الملعب) هذا لا تدوسه خليك بره!".