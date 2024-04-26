العثور على جثة متحللة بجبال مكة

عثرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة على جثة متحللة لأكثر من شهر، وذلك بأحد الجبال بمكة المكرمة. وفي التفاصيل، أوضح مصدر لـ«دوت الخليج» بأن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا عن وجود جثة متحللة بأحد جبال مكة المكرمة، حيث إتخذت الإجراءات النظامية بحقها، من خلال تسليم الجثة لقسم شرطة الشرائع، تمهيدًا لإحالتها للجهات ذات العلاقة لإستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.



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