شكرا لقرائتكم خبر عن وضعت مولودها في المملكة.. معتمرة هندية فاجأتها آلام المخاض بمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

كوادر صحية مؤهلة

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي من مراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبد العزيز الدولي، التابع لتجمع جدة الصحي الثاني، من مساعدة معتمرة هندية، 31 عامًا، في صالة المغادرة على وضع مولودها، حيث فاجأتها آلام المخاض وهي تستعد لمغادرة أراضي المملكة.وأوضح تجمع جدة الثاني، أن الفريق الطبي المختص، بقيادة الطبيب المناوب د. فواز عالم، تولى عملية الولادة بنجاح فجر يوم الجمعة 26 أبريل 2024، بمساعدة الممرضين وليد النعمي، سالم الحربي، وفتون بافيل.بعد الولادة، تم نقل الأم والمولود بسيارة الإسعاف بصحبة الطاقم الطبي إلى مجمع الملك عبدالله لاستكمال العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكد التجمع أن الأم والمولود في حالة جيدة.يُشار إلى أن مراكز المراقبة الصحية، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، تعمل عبر 4 مراكز طبية في جميع صالات المطار على مدار 24 ساعة، بكوادر صحية مؤهلة وفرق وقائية تعمل في مناطق الوصول بالمطار لتطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من خلو المسافرين من الأمراض المعدية.