انت الان تتابع "القرني" يطالب بحل جماعة الإخوان والسرورية: تنظيم سري مريب يجب محاربته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

طالب الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني بحل جماعة الإخوان والسرورية، واصفًا جماعة الإخوان بالتنظيم السري والمريب، ومحذرًا من أن وجوده يُشكّل خطرًا على استقرار الدول، وداعيًا إلى وجوب محاربته.

وتفصيلاً، كشف القرني في برنامج "من إلى" على قناة "إم بي سي" مع الإعلامي ياسر العمرو، الذي بُث اليوم الجمعة، لأول مرة 10 أخطاء قاتلة للإخوان المسلمين، هي:

تقصيرهم في نشر التوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة، وانشغالهم بالسياسة وسعيهم إلى الحكم عن طريق الدعوة، واختراع توحيد الحاكمية مكان توحيد الألوهية، واستماتتهم لإقامة الخلافة وتقديس هذا المطلب، وتمييع عقيدة الولاء.

ولفت إلى أن الإخوان لديهم غبش في مسألة الوطن، وتمييع الوطنية بحجج واهية، مثل الأممية، كذلك الحزبية المقيتة، وانقسام المسلمين لديهم إلى اخواني وغير اخواني.

وأضاف القرني: "من أخطائهم القاتلة: إهمال العلم الشرعي والتحصيل العلمي، وإشغال الشباب بأمور السياسة والانتخابات والبرلمان، وتقاربهم مع المد الصفوي الخميني، وعدم اعترافهم بالأخطاء، واستمرارهم في النفق المظلم!