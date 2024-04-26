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السعودية | ختام الدورة التدريبية للحكام المستجدين لرياضة الكيوكوشن

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتمت مساء أمس الدورة التدريبية للحكام المستجدين لرياضة الكيوكوشن في معهد اعداد القادة بالرياض والتي استمرت لمدة 5 أيام ، والتي حاضر فيها عدنان الطرشة الخبير الدولي في اللجنة للكيوكوشن .
وشملت الدورة الأسس التنظيمية لرياضة الكيوكوشن ‏والقرارات السليمة في الأزمات ، حيث بدأت بمحاضرات نظرية لمصطلحات الكيوكوشن في التحكيم وتضمنت ايضاً اختبارات عملية للحكام .

وتاتي دورة الحكام المستجدين ضمن جهود اللجنة السعودية للكيوكوشن لتطوير منظومة التحكيم كأحد عناصر اللعبة واللجنه السعودية للكيوكوشن لها جهود مثمرة في تأهيل الكوادر من الحكام السعوديين في لعبة الكيوكوشن خلال الفترة الماضية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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