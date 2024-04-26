شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض : إغلاق جميع فروع منشأة تسببت في تسمم غذائي لعدة أشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة منطقة الرياض ، اليوم الجمعة ، تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي مشيرة إلى أنها تلقت أمس الخميس ، بلاغاً من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي ، متضمنًا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض ، ومصدرها أحد المنشآت التجارية ، ولديها عدد من الفروع .

وقالت الأمانة في بيان رسمي لها : ” باشرت الفرق الميدانية للرقابة الصحية الساعة 10:00 مساء يوم الخميس المواقع ، وأغلقت فروع المنشأة ، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض ، واتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة ، كما أوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة ، أو التطبيقات ، وباشرت فرق الأمانة العمليات بالتواصل ، والتنسيق مع وزارة الصحة ، الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وهيئة الصحة العامة ” .

واضافت : ” ما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي ، وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير ؛ للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان ، ولم تسجل ولله الحمد أي حالات تسمم من مصادر أخرى ، وستوضح أمانة منطقة الرياض أي مستجدات تتطلب ذلك -في حال وجودها- ” .