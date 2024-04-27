تراند اليوم : شاهد.. آخر ظهور للبلوغر العراقية الشهيرة "أم فهد" قبل ساعة من اغتيالها وسط بغداد

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق آخر ظهور للبلوغر العراقية الشهيرة "أم فهد" قبل ساعة من اغتيالها.

وظهرت "أم فهد" في الفيديو وهي على ما يبدو داخل صالون تجميل، وتستعرض قصة شعرها الجديدة مع متابعيها.

واغتيلت "أم فهد" في جريمة إطلاق نار داخل سيارتها، في منطقة مزيونة وسط بغداد.

حيث أظهر فيديو متداول، سائق دراجة نارية يتوقف بالقرب من السيارة التي كانت تستقلها غفران مهدي سوادي الشهيرة بـ "أم فهد"، ثم أطلق النار عليها داخل السيارة وتوفيت على الفور.