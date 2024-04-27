تراند اليوم : شاهد: أرجنتينية ستينية تفوز بلقب ملكة جمال.. وتكشف سر رشاقتها 

صحيفة الخليج 365: أثارت الأرجنتينية أليخاندرا ماريسا رودريغيز، البالغة من العمر 60 عامًا، الشكوك حولها بعد فوزها بلقب ملكة جمال العاصمة بوينس آيرس، وتأهلها إلى تصفيات مسابقة ملكة جمال الأرجنتين 2024.

وقالت أليخاندرا، إنها تعتمد "الصيام المتقطع" كنظام حياة غذائي، وخضعت لتمرينات رياضية متواصلة 3 مرات يوميًا لتحافظ على رشاقتها.

وحول سبب فوزها باللقب، أوضحت الملكة الستينية أن لجنة التحكيم وجدت فيها ثقة وشغفا بتمثيل نساء جيلها، لأن الجمال ليس له تاريخ انتهاء الصلاحية، وكي تكون المرأة جميلة عليها الثقة بنفسها.