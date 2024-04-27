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تراند اليوم : شاهد: أرجنتينية ستينية تفوز بلقب ملكة جمال.. وتكشف سر رشاقتها 

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شاهد: أرجنتينية ستينية تفوز بلقب ملكة جمال.. وتكشف سر رشاقتها 

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صحيفة الخليج 365: أثارت الأرجنتينية أليخاندرا ماريسا رودريغيز، البالغة من العمر 60 عامًا، الشكوك حولها بعد فوزها بلقب ملكة جمال العاصمة بوينس آيرس، وتأهلها إلى تصفيات مسابقة ملكة جمال الأرجنتين 2024.

وقالت أليخاندرا، إنها تعتمد "الصيام المتقطع" كنظام حياة غذائي، وخضعت لتمرينات رياضية متواصلة 3 مرات يوميًا لتحافظ على رشاقتها.

وحول سبب فوزها باللقب، أوضحت الملكة الستينية أن لجنة التحكيم وجدت فيها ثقة وشغفا بتمثيل نساء جيلها، لأن الجمال ليس له تاريخ انتهاء الصلاحية، وكي تكون المرأة جميلة عليها الثقة بنفسها.

شاهد: أرجنتينية ستينية تفوز بلقب ملكة جمال.. وتكشف سر رشاقتها 
شاهد: أرجنتينية ستينية تفوز بلقب ملكة جمال.. وتكشف سر رشاقتها 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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