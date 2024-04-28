شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: نتابع حالة مدارية قد تتكون على بحر العرب نهاية الأسبوع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن المركز يتابع حالة مدارية قد تتكون على بحر العرب نهاية الأسبوع.

وأضاف محلل الطقس أن المركز الوطني للأرصاد سيصدر تفاصيل بشأن هذا الأمر إذا استدعت الحالة، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أكد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة الحدود الشمالية.