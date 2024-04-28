السعودية | الأسبوع السعودي الدولي للفخامة.. نسخة جدة تفتح أبوابها للجمهور

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسبوع السعودي الدولي للفخامة.. نسخة جدة تفتح أبوابها للجمهور والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتح الأسبوع السعودي الدولي للفخامة أبوابه أمام الزوّار في جدة في 27 أبريل بعروض مذهلة لأروع المجوهرات والساعات وأرقى الابتكارات الحرفيّة. يجمع الحدث، الذي يستقبل الزائرين حتى 30 أبريل في فندق هيلتون جدة، مجموعة من أشهر الدور العالميّة والمصمّمين المستقلّين المتميّزين من المملكة العربية السعودية وخارجها.

يبرز من بين أروع المعروضات طقم المجوهرات الفاخرة Tribeca Trifecta من House of GOL، والذي يترجم تحفة فنّية مخصّصة تجسّد البراعة الاستثنائية لخبير الماس الأمريكي، بسعرٍ يبلغ 3.45 ملايين دولار أمريكي. صُنعت القطع من البلاتين والذهب، ورُصّعت بـ 124.22 قيراطاً من الماس الطبيعي عديم اللون والأصفر المكثّف. كما تمّ تزيين القلادة والأقراط بـ 480 ماسة وتسع ماسات بيضاوية باللون الأصفر المكثّف بزنة تراوحت بين 2.52 و13.61 قيراطًا.

خبرة لا تُضاهى تقدّمها دار المجوهرات الهندية المرموقة Alok Lodha في مجموعة إبداعات رائعة مشبّعة بإرث عريق ومبتكرة من الأحجار الكريمة الثمينة والملوّنة. في عقد Lazarus والأقراط المتطابقة، تراصفت أحجار الياقوت زنة 96.60 قيراطًا جنبًا إلى جنب مع الماس وقطرات الماس المتقطعة المذهلة، فيما تميّز عقد Lace of Radiance بنفحة كلاسيكية أزليّة مع أحجار الماس بتقطيع بريليانت وعلى شكل كمثري التي تتدفق بِحريّة، متشابكة في سيمفونية مثالية.

مستحضرةً ما يقرب من 150 عاماً من الخبرة الفنّية، تعرض علامة George Hakim الأسطورية مجموعة متنوّعة من مجوهراتها الرائعة المصنوعة من الأحجار الكريمة المختارة بعناية مع اهتمام دقيق بالتفاصيل. وتشمل أبرز القطع عقدًا مرصّعًا بـ 32 قيراطًا من الماس الأبيض بتقطيع بريليانت دائري وعلى شكل كمثري، في تناقض واضح مع ماسة مركزية نادرة باللون الأصفر الفاخر وعلى شكل كمثري زنة 10.09 قيراطًا، يكمّلها زوج من الأقراط المذهلة من الياقوت بدرجات ذهبيّة مختلفة.

القطع المميّزة الأخرى هي إبداعات ماسيّة فريدة من نوعها من مجوهراتNsouli تضمّ ثلاثة عقود رائعة من المجوهرات الراقية يتميّز كلّ منها بأكثر من 40 قيراطًا من الماس المتلألئ والمتتالي. كما تقدّم مجوهرات Kooheji مجموعاتها الخاصة التي تحتوي على سلسلة من أطقم الزفاف المذهلة، والمجوهرات الراقية العصريّة والأنيقة المصمّمة بإتقان وحرفيّة عالية.

كذلك، تبرز وتتألّق مجموعات Ninfea وElica وBamboo الجديدة الرائعة من FerriFirenze. تشيد Ninfea بزنابق الماء الرقيقة التي تزيّن النافورة في الفيلا التاريخية لصانع المجوهرات الإيطالي الشهير في فلورنسا. وتعتبر Elica، المشغولة من الذهب والمزيّنة بالماس، أعجوبة ثلاثية الأبعاد مستوحاة من الحلزون؛ أمّا مجموعة Bamboo فتستقي الإلهام من النباتات الخضراء الكثيفة للفيلا. تحاكي كلّ مجموعة عوالم المجوهرات التي تتوافق مع فلسفة FerriFirenze، حيث يعكس كلّ إبداع جمال، وتراث، وجاذبية الترف الإيطالي.

وبالإضافة إلى الدور العالمية والإقليمية البارزة، يشهد حدث هذا العام مشاركة مجموعة من مصمّمي المجوهرات المستقلّين من كافة أنحاء العالم لتقديم إبداعاتهم المميّزة. تعرض المصمّمة السعودية الشهيرة ريناد العمودي مجوهراتها الفاخرة وساعاتها المصمّمة حسب الطلب، كما تطرح صاحبة الرؤية Silvia Furmanovich من البرازيل إبداعاتها المذهلة التي تتفرّد بأحجار الزمرد، والتورمالين، والأوبال، والماس، المقترنة بأكثر المواد الطبيعية غير المتوقعة.

وتقدّم مجوهرات Karen Suen الشهيرة في موطنها هونغ كونغ وخارجها، مجموعتها من المجوهرات المعاصرة التي تجمع بين اللؤلؤ الطبيعي، والأحجار الكريمة، والماس من مختلف الأشكال والألوان، في حين يطلق Tariq Riaz، الخبير التكنولوجي الحائز على جوائز والذي تحوّل إلى صائغ مجوهرات شهير، مجموعته المبتكرة من المجوهرات الفاخرة القابلة للتوسيع، والحاصلة على براءة اختراع، والمصمّمة لتناسب كلّ المقاسات.

بدءًا من المجوهرات الفاخرة المصنوعة يدويًّا والتي تنقلك بسلاسة من النهار إلى الليل، وإبداعات المجوهرات الراقية ذات الإصدار المحدود، وأطقم الزفاف الآسرة، وصولًا إلى الماس السائب والأحجار الكريمة، إنّ كافة المعروضات الاستثنائية في الأسبوع السعودي الدولي للفخامة متاحة للشراء الفوري.

يفتح الأسبوع السعودي الدولي للفخامة أبوابه في فندق هيلتون جدة يوميًّا من الساعة 4 بعد الظهر إلى الساعة 11 مساء، حتى 30 أبريل. وستقام نسخة الرياض في الفترة من 5 إلى 9 مايو في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية. يحظى هذا الحدث بدعم شركة لوسيد موتورز.

للتسجيل والحضور، يرجى زيارة http://www.saudiluxuryweek.com/