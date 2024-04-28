السعودية | وزير الإعلام يستقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأرميني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، الدكتور ناريك مخرتشيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والنائب الأول لوزير صناعة التكنولوجيا في أرمينيا المشرف على السياسات الإعلامية الدكتور جيفورج مانتاشيان.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، واستعراض سبل تعزيزها.

كما رحب الجانبان في مناقشة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الإعلام والبث والإنتاج التلفزيوني المشترك بين الجانبين