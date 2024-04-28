«معلومة بمليون ريال».. منقوع التمر على الريق مشروب "جبار" يصنع المعجزات في جسدك!

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عدن - ياسمين التهامي - منقوع التمر على الريق .. مشروب "جبار" يصنع المعجزات في جسدك

يحتوي التمر المنقوع على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تفيد جسم الإنسان وتعالج بعض الأمراض مثل السعال المزمن، وكذلك ترطيب الأمعاء عند الشرب على معدة فارغة وشفاء آلام الصدر، كما أنها مفيدة للكلى وتساعد في التخلص من الأمراض التي تمسهم.

لذا سوف نستعرض في هذا المقال فوائد التمر المنقوع:

1- يقضي على مشاكل الهضم لدى الأطفال، عن طريق دوره في زيادة ليونة الأمعاء، والقضاء على الإمساك وعسر الهضم؛ لانه يتميز باحتوائه على الألياف الغذائية، وذلك من خلال مزج ثلاث حباتٍ من التين المجفف في كوبٍ من الماء، وتناول المنقوع على الريق، كما يمكن مزج ثلاث حباتٍ من التين مع كوبٍ من الحليب والزبيب، وتناول المزيج على الريق، أو عن طريق شرب عصير التين والخوخ بتناول كوبٍ منه صباحًا على الريق.

2- يساعد على تقوية الدم ويمنع الإصابة بفقره، بفضل احتوائه على نسبةٍ مرتفعةٍ من المعادن الأساسية أهمها الحديد.

3- يساهم في تقوية العظام، ويضمن النمو السليم للجسم، لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم.

4- يرفع النشاط البدني، ويقوي القدرة على التحمل، ويقلّل التعب، عن طريق تنشيط الدورة الدموية، لاحتوائه على السكر.

5- يعزز الجهاز المناعي، ويمنع تعرض الطفل للكثير من الأمراض المُزمنة والخطيرة، لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين ج.

6- يزيد الوزن بشكلٍ آمنٍ وطبيعي.

7- يقاوم الرشح والسعال، ومشاكل الأنف والحنجرة، ويعالج مشاكل الجهاز التنفسي، والقصبات الهوائية.

8- قادر على معالجة الربو، وبعض أمراض الصّدر الأخرى، كالتهاب الشعب الهوائية، وآلام الحلق.