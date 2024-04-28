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تراند اليوم : بالفيديو.. السيسي يكشف عن وظيفة للطلاب المصريين براتب 30 ألف دولار شهرياً

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صحيفة الخليج 365: طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المواطنين بضرورة إتساع أفقهم لدعم أبنائهم في التعليم في المجالات التكنولوجية، حتى يجدوا فرص عمل مناسبة في المستقبل.

ونصح السيسي الأباء بضرورة دعم أبنائهم لاختيار مجالات جديدة في الدراسة والتعليم الجامعي، قائلا: "كله بيدخل ولاده آداب وتجارة وحقوق مع الاحترام والتقدير ولكن هيطلعوا يشتغلوا إيه وتقولوا مبيشغلوناش والابن يزعل مني أنا والحكومة".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، قائلا: "أنا بقولك على حاجة هتشتغلها وأنت في بيتك تعمل 30 ألف دولار في الشهر".

وتابع: "يا مصريين يا اللي بتستنوا ولادكم في المراكز.. اسمعوا الكلام ده، أنا عاوز الناس في المدارس تتنحرر وتشاور لنا على الشطار وتقولنا خدوهم علموهم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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