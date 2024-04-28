مشروع بحثي لإحصاء ورصد أماكن مرضى باركنسون

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وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس طارق بن عثمان القصبي، أن اللقاء السنوي يسعى للتعريف بالمرض وطرق علاجه، إضافة إلى استعراض مستجدات الأبحاث حوله وتطوراته، مشيرا إلى أن الجمعية تقدم التوعية للمرضى وعوائلهم حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها 500 مريض في جميع أنحاء المملكة، لافتا النظر إلى أن الجمعية لديها مشروع بحثي لإيجاد إحصائية دقيقة للمرضى وأماكنهم.
من جانبه أوضح كبير الموظفين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور صالح المفدى، أن المستشفى يضم مركزا متكاملا يقدم خدمات تخصصية للمرضى تعنى بالعلاج الطبيعي وعلاج اضطرابات الآلام وعلاج اضطرابات الحركة والعلاجات الأخرى الطبية والجراحية، كما يوفر أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج، فضلا عن التعاون المشترك مع عدة جهات إقليمية ودولية، مبينا أن المستشفى يسعى للتطور في إدارة البحوث للوصول إلى العلاج الكامل لهذه الفئة من المرضى.
بدورها أكدت استشاري الأعصاب واختصاصي اعتلالات الحركة بالمستشفى الدكتورة سلمى القحطاني أن مرض باركنسون أو ما يعرف سابقا بالشلل الرعاش يعد أحد الأمراض المزمنة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي ومن أهم أسبابه الرئيسة ضمور الخلايا المصنعة لمادة الدوبامين بجذع الدماغ وهي من المواد الأساسية للإنسان للتحرك بشكل سلس وطبيعي.
الجمعية السعودية لمرضى باركنسون:
- تأسست عام 2015.
- دعم المرضى وتمكينهم من التعايش.
- العمل على توفير احتياجاتهم.
- تطوير مهارات القائمين على رعايتهم.
- تشجيع البحث العلمي حول باركنسون.
- تأسيس قاعدة بيانات متكاملة عن المرض.
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